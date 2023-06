Negli ultimi minuti sta facendo il giro del web in video piuttosto compromettente con protagonista Damiano David. Il frontman dei Maneskin è stato sorpreso in una discoteca a baciare una donna misteriosa (si ipotizza possa trattarsi di Martina Taglienti, amica dell’intera band e dello stesso cantante).

Ovviamente, com’era lecito aspettarsi, le immagini hanno fatto scalpore. Ma pochi minuti dopo la diffusione in rete del video, è arrivata la replica di Damiano, che ha pubblicato una story su Instagram nella quale di fatto annuncia la rottura dalla sua, a questo punto ex fidanzata, Giorgia Soleri.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo ormai deciso di lasciarci da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia, e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”.