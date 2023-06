Il video di Damiano David che bacia appassionatamente Martina Taglienti in una discoteca, ha fatto in pochissimi minuti il giro dei social, tanto che il frontman dei Maneskin ha dovuto annunciare la rottura con la fidanzata. Giorgia Soleri, almeno fino ad ora, non si è espressa, ma ha già fatto qualcosa.

Molti fan, infatti, hanno notato che in queste ore la scrittrice ha smesso di seguire Victoria, Damiano, Ethan e Thomas. Dunque, non solo l’unfollow al suo ex ragazzo, ma all’intera band. E ora non ci resta che attendere una Instagram story nella quale anche lei, così come il cantante, spiega quello che è accaduto.

Già da diversi mesi circolavano voci su rapporti non proprio idilliaci tra Giorgia e Victoria De Angelis. Sembrano che le due ragazze non abbiano mai legato e non siano diventate mai amiche. A tal riguardo, Selvaggia Lucarelli, nel suo podcast Il Sottosopra, ha parlato proprio dello scarso feeling tra la Soleri e la bassista dei Maneskin.

“C’è molta curiosità e tutti vogliono sapere cosa non va tra Damiano e Victoria. Esatto avete sentito bene, perché anche se chi gli sta intorno fa di tutto per far credere che siano affiatatissimi e tutto sia rosa e fiori, le cose non starebbero proprio così da un pezzo. Si parla di rapporto scricchiolante tra i due artisti. E l’ultima prova è stata l’assenza di lei al compleanno di lui, che aggiunge peso alle voci che circolano insistenti. E come se non bastasse si parla di scarso feeling tra Victoria e la fidanzata di Damiano. E di questo si legge già da tempo. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non ci sono scatti di Victoria con Giorgia Soleri”.