Un video decisamente compromettente sta facendo il giro del web in questi minuti. Il protagonista è Damiano David. Questa volta, a far discutere è un atteggiamento piuttosto intimo che il frontman dei Maneskin ha avuto con una donna misteriosa. In particolare, durante una serata trascorsa con alcuni amici, il cantante è stato sorpreso a baciare appassionatamente una ragazza che, però, non è la sua fidanzata Giorgia Soleri.

Nel video in questione si vede Damiano baciare appassionatamente, sotto gli occhi di numerose persone, questa donna misteriosa. Di chi si tratta? I fan più attenti hanno subito ipotizzato che possa trattarsi di Martina Taglienti, amica dei Maneskin e dello stesso David.

Cos’accadrà adesso? Di seguito il video