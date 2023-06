La notizia della rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri ha scatenato il gossip e gli appassionati di Uomini e Donne. L’ex tronista ha comunicato ai fan che il compagno, ex concorrente di Masterchef, l’ha tradita. “Gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”, le sue parole. Sui profili dei diretti interessati vige il silenzio, ma a parlare, nelle ultime ore, è stato l’ex di Giulia, Manuel Galiano, l’uomo che l’influencer scelse nel dating show di Maria De Filippi.

Le parole di Manuel Galiano

"Come al solito stai facendo massacrare l'ennesimo ragazzo per metterti in bella luce. Stavolta se io facessi vedere degli screen, mi sa che da vittima diventeresti la carnefice", le parole dell'ex corteggiatore che fu scelto a Uomini e Donne dalla stessa Cavaglià nel 2019.

La questione avrebbe assunto connotazioni misteriose quando Federico Chimirri, dopo la notizia data dalla sua ex, ha parlato di uno scherzo che aveva preso una piega differente da quella sperata. Il presunto tradimento di cui Giulia ha parlato sarebbe stato uno scherzo che lo chef avrebbe fatto alla fidanzata durante un litigio: “Stavamo litigando, per farla arrabbiare ho detto giocando ‘tanto ho un'altra’. Ed è impazzita. Volevo farle un dispetto perché mi stava urlando addosso”, le parole di Chimirri in una chat privata diffusa da Deianira Marzano.

Intanto, nelle ultime ore, Amedeo Venza ha portato alla luce un retroscena sull’accaduto. Secondo l’esperto di gossip, Giulia Cavaglià sarebbe in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello e, per tale ragione, avrebbe deciso di inscenare il presunto tradimento per lasciare il fidanzato: “Pare che la bella Giulia Cavaglià sia in lizza per i casting del prossimo Gf Vip/Nip, quindi devo dedurre che tutta questa manfrina del tradimento subito non è altro che una scusante per lasciare il fidanzato?! Non poteva dirgli tranquillamente ‘senti, io devo provare ad entrare al GF, quindi ti lascio’. Senza metterlo in croce così! Anche perché (sempre secondo alcune indiscrezioni), quest’anno si punterà nuovamente a creare coppie nuove all’interno della Casa più spiata d’Italia”.