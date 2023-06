Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. I due protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo i continui botta e risposta sui social della scorsa settimana, hanno annunciato il ritorno di fiamma in un’intervista al settimanale Chi.

Tutto è iniziato quando l’imprenditore veneto, dopo l’ennesima litigata, ha cacciato di casa la modella venezuelana: “Mi aveva mandato via di casa e il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro”. Dopo aver trovato rifugio dall’amico Alberto De Pisis, Oriana è volata a Madrid per una campagna pubblicitaria, ma al suo rientro in Italia, la prima cosa che ha fatto è stata cercare Daniele: “Anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a casa sua. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l'aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato”.

I problemi tra loro non sono ancora risolti, ma con l’amore la coppia è pronta a superarli: “Abbiamo cercato un punto d'incontro, mi ha fatto capire di cosa ha bisogno. E' stressato e non vuole passare il tempo a discutere. Bisogna capire le sofferenze l'uno dell'altra. Deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che vuol dire avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. A me sembra che abbia paura di essere felice”, le parole della Marzoli. Anche Dal Moro deve fare i conti con il passato della fidanzata, ma ora vuole concentrarsi esclusivamente sulla loro storia: “Mi dispiace se ha incontrato ragazzi che si sono comportati male, ma non posso pagare io per causa loro. Mi circondo di persone fidate e Oriana lo è. Nella Casa del Gf Vip sono sembrato diffidente perché dovevo convivere con persone che non conoscevo e che non avevo scelto”.

A dividerli è anche il rispettivo rapporto con i social: lei vorrebbe condividere tutto, mentre lui è decisamente più riservato: “So che è una sciocchezza ma mi piaceva mettere le nostre foto insieme, sentivo che era orgoglioso di me e fiero di far sapere che stavamo insieme”, ammette Oriana. Per Daniele, invece, il problema è un altro: “Le mettevo spesso, ma quando litigavamo lei cancellava tutto. Allora ho smesso di farlo”.

Nel frattempo, sui social, il fandom dei due ex gieffini, gli Oriele, sta postando foto e video della coppia in occasione di quello che è stato già ribattezzato come l’Orieleversario, hashtag andato già in tendenza su Twitter.