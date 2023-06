Alfonso Signorini e la sua squadra sarebbero già al lavoro in vista della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show sbarcherà a settembre su Canale 5, e tra rumor e indiscrezioni, ad oggi l’unica certezza è rappresentata dalla conferma del conduttore. Il cast, invece, sarà composto da “Nip”, personaggi estranei (o quasi) al mondo dello spettacolo e da “Vip” di “alto profilo”. Dunque, quest’anno, non ci sarà spazio per gli influencer, che nelle ultime edizioni l’hanno sostanzialmente fatta da padrone. Una decisione maturata da Mediaset dopo le forti polemiche della passata edizione dovute alla deriva trash del programma.

Come rivelato da Amedeo Venza sarebbero già stati contattati i primi “Vip”. Si tratterebbe di due donne famose, ma entrambe avrebbero rifiutato. “Arrivano i primi no! Contattate una nota showgirl e una comica famosissima. Entrambe hanno rifiutato l’invito? Di chi si tratta? Ve lo dirò più in là”, scrive su Instagram l’esperto di gossip. Difficile fare ipotesi. Non ci attendere notizie più chiare. Nel frattempo, sempre secondo le ultime indiscrezioni, la nuova edizione del Grande Fratello dovrebbe avere una durata di quattro mesi con, eventualmente, un’opzione per il quinto. In merito alle opinioniste, regna ancora l’incertezza. Sonia Bruganelli non dovrebbe sedere sulla poltrona, mentre Orietta Berti, come rivelato da Dagospia, dovrebbe essere confermata. Chi prenderà dunque il posto dell’ormai ex moglie di Paolo Bonolis? In un primo momento sembrava che l’erede designata fosse Giulia Salemi ma, a quanto pare, l’influencer italo-iraniana dovrebbe mantenere il suo ruolo di portavoce del sentiment social. L’altro nome caldo è quello di Soleil Sorge, che ha già sostituito Sonia durante il periodo natalizio.