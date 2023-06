A distanza di tre anni dall’uscita di scena di Lorella Cuccarini da La Vita in Diretta, la cui conduzione è stata affidata esclusivamente ad Alberto Matano, alla prof di Amici sarebbe stato proposto di tornare a viale Mazzini. Lo rivela Dagospia, secondo cui, complice il nuovo assetto in Rai, alla showgirl sarebbe stato offerto di prendere il posto della uscente Serena Bortone al timone dello spazio pomeridiano della rete ammiraglia.

Ma Lorella, secondo le indiscrezioni riportate da Marco Zanetti, avrebbe risposto picche. Da anni volto di Amici, fu proprio Maria De Filippi a volverla, prima nel ruolo di coach di danza, e in seguito, in quello di insegnante di canto. La Cuccarini avrebbe fatto sapere di voler restare nel talent di Canale 5 che, in termini di ascolti, continua a regalarle una soddisfazione dietro l’altra, oltre che un seguito composto anche da telespettatori molto giovani.

Lorella lasciò La Vita in Diretta al termine della stagione televisiva 2019/2020. Lo fece in aperta polemica con Albero Matano, collega accusato di maschilismo e prevaricazione in una lettera inviata ai colleghi di lavoro e pubblicata da Leggo. Ne nacque un caso televisivo del quale si sarebbe discusso a lungo, e che di fatto favorì l’uscita di scena della Rai della conduttrice.