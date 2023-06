Nella serata di ieri, Alberto De Pisis ha festeggiato il suo 33esimo compleanno. Alla festa, che si è tenuta in un locale di Milano, hanno partecipato diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, non solo della settima edizione, ma anche di quelle passate. Erano presenti, infatti, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Sophie Codegoni, Tommaso Zorzi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Ivana Mrazova e Nicole Murgia. Ma non solo.

A fare una fugace apparizione è stato anche Edoardo Donnamaria (che si è presentato orfano di Antonella Fiordelisi), il quale, però, come raccontato dalla fidanzata, era lì solo per fare gli auguri al festeggiato, dunque è ipotizzabile che non sia rimasto a lungo. Questo perché, evidentemente, si sarebbero potute creare situazioni imbarazzanti con gli altri ex gieffini presenti (Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Antonino Spinalbese su tutti). Ma non è tutto. A quanto pare, lo speaker radiofonico avrebbe provato a salutare Giulia Salemi, ma sarebbe stato respinto. A rivelarlo è Amedeo Venza: “Aria tesa al compleanno di Alberto De Pisis, dove erano invitati diversi protagonisti del Gf Vip. Nello specifico, pare che Edoardo Donnamaria, arrivato solo per fare gli auguri al festeggiato, abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato. Alcuni dei presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto diversi mesi fa nella Casa”.