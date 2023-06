Oggi, mercoledì 7 giugno, Alberto De Pisis spegne 33 candeline. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha però festeggiato ieri in un locale di Milano, party al quale hanno partecipato alcuni dei suoi ex coinquilini della Casa di Cinecittà.

Come è possibile notare dagli scatti sui social (a dire il vero decisamente pochi rispetto alle abitudini degli ex gieffini), alla festa erano presenti Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Nicole Murgia e Ivana Mrazova. C’erano anche Antonino Spinalbese, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Sophie Codegoni. Assenti, invece, Edoardo Tavassi (che ha fatto gli auguri ad Alberto sui social) e Daniele Dal Moro.

Chi di sicuro non ha partecipato è stata Antonella Fiordelisi. Non si conoscono le ragioni, se sia stata invitata o meno, ma l’influencer campana, considerati i tantissimi messaggi in privato che ha ricevuto sulla questione, ha voluto chiarire attraverso un tweet: “Ragazzi, qualcuno mi sta scrivendo in privato ed è giusto chiarire: Edoardo (Donnamaria, ndr) è andato solo alla festa di Alberto, ma solo per fare gli auguri. Io sono a casa a fare la valigia”.

Ad insospettire i fan, però, è stata la sottolineatura fatta da Antonella, “… solo per fare gli auguri”, che lascia presumere che lo speaker radiofonico, vista la presenza di un alto numero di Spartani, suoi ex alleati nella Casa, abbia preferito non intrattenersi alla festa per evitare situazioni ed incontri imbarazzanti.