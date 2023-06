Laura Freddi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha commentato in diretta la notizia della fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, annunciata ufficialmente in un’intervista a Vanity Fair.

“Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Da qualche anno, Sonia Bruganelli e Laura Freddi si erano avvicinate. L’ormai ex moglie ed ex fidanzata di Paolo Bonolis, hanno superato da diverso tempo ogni rivalità. Era stata proprio Sonia, opinionista al Grande Fratello Vip, a volere che fosse proprio Laura a sostituirla nelle puntate andate in onda a cavallo del periodo natalizio mentre lei era in vacanza. Tuttavia, almeno inizialmente, la Bruganelli avrebbe fatto la guerra alla Freddi. “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio”, le parole di Laura.