La relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ha avuto un epilogo burrascoso. Quando si sono lasciato, lui ha lasciato intendere che lei avesse già un altro quando stavano ancora insieme, e l’ex Miss Italia è finita nel mirino degli haters. Insulti, minacce e commenti tutt’altro che piacevoli: una s*itstorm in piena regola, alla quale la conduttrice si è ribellata con un duro sfogo su Instagram.

Questa settimana, Manila Nazzaro ha rilasciato un’intervista a Confidenze, dove ha svelato di essere stata lei ad assumere la decisione di chiudere con Lorenzo Amoruso perché era diventata “una relazione tossica”. “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. Non ho ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto. Ora sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”.

Manila ha anche lasciato il lavoro in radio: “Ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema di salute, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento e un trasloco”.

L’ex gieffina, secondo il gossip, si starebbe frequentando con Stefano Oradei, ballerino professionista nel cast di Ballando con le Stelle dal 2013 al 2020. Al magazine, la Nazzaro ha parlato anche di lui, ma non ha confermato la storia: “È una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza. Per il futuro mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”.