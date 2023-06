Nelle ultime settimane non hanno smesso di circolare le voci circa una nuova presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ultima apparizione della coppia sui social risale infatti ad un viaggio a Miami, quando i Prelemi hanno fatto visita al figlio di lui, Leo, che vive in Florida con la madre Ariadna Romero. Da quel momento, i due ex gieffini non hanno più postato nulla che li ritraesse insieme, circostanza che ha spinto gran parte del loro fandom (e non solo) ad ipotizzare che la relazione avesse subito una nuova battuta d’arresto. Nei giorni scorsi, alcuni fan particolarmente allarmati hanno addirittura contattato Fariba Tehrani, mamma di Giulia, la quale si è sfogata sui social per l’invadenza.

Sia Giulia che Pierpaolo hanno sempre scelto di mantenere il massimo riserbo sulle loro questioni private, e per questo motivo non hanno né smentito né confermato le voci di crisi. Ma, alcuni movimenti social delle ultime ore, sembrano aver segnato una svolta. Esattamente come Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che dopo la burrascosa rottura, pur non mostrandosi apertamente insieme hanno condiviso delle stories che li ritraevano nella stessa palestra, anche la Salemi e Pretelli, pur non esponendosi in maniera diretta, hanno pubblicato un indizio che lascia ben sperare.

Giulia e Pierpaolo, arriva la schiarita? C'è l'indizio social

L’ex velino di Striscia la Notizia, infatti, ha postato un’immagine che lo ritrae in compagnia dell’hairstylist Alessandro Ragone. In seguito, il parrucchiere ha pubblicato nelle sue stories uno scatto che lo vede in compagnia dell’influencer italo-iraniana, lasciando chiaramente intendere che la coppia si trova insieme. A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato Amedeo Venza: “Il parrucchiere avrebbe confidato a persone vicine di aver trovato i due ragazzi in gran forma e super affiatati”. E’ arrivata dunque la tanto attesa schiarita sul fronte Prelemi.