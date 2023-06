Amedeo Goria senza freni in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che lo scorso febbraio ha compiuto 69 anni, è di nuovo single dopo la fine della relazione con la modella Vera Miales. Il giornalista ha raccontato di avere una vita sessuale molto attiva.

“Ho un profondo senso di libertà”, dice. Ed è stato proprio questo il motivo della fine del matrimonio con Maria Teresa Ruta. “Ho fatto qualche scappatella di troppo. Credo che ogni persona abbia un suo destino e io non sono un uomo adatto a sposarmi. Ancora adesso mi compiaccio quando sto bene in salute e non ho altri pensieri. Perché, come si dice, il cosino maschile non vuole pensieri. Sono contento quando guardo una bella ragazza, fintanto che ho questa curiosità, mi sento vivo. Anche perché sono sessualmente attivo”. Poi il consiglio alle persone mature: “Le invito a fare sesso, perché il sesso fa bene, eiaculare spesso fa bene alla prostata. Si vive più a lungo, c'è bisogno di avere orgasmi. Sarei anche per la riapertura delle case chiuse, anche se in Italia questa cosa non passerà mai. Però una regolamentazione permetterebbe a chi fa quel mestiere, di ricevere uno stipendio adeguato, di evitare malattie e diminuire il rischio di violenza sessuale”.

Amedeo Goria non si è tirato indietro neanche quando si è parlato di trasgressione: “Ho provato molto in campo sessuale, anche con più persone. Sono stato abbastanza libertino”. Confermando di aver partecipato ad un’orgia, aggiunge: “Mi è successo di farlo in modo allegro con più persone. Sono stato in quei locali che a me non piace definire 'per scambisti', io li chiamo locali trasgressivi, libertini. Come spirito sono molto francesi. Ho provato un po' di tutto in questo senso. Sono molto aperto. Ciascuno nel sesso può fare quello che vuole, basta che non dia fastidio agli altri”.