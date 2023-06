Ormai sembra certo. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono rivisti. Quelli che fino a poche ore fa sembravano soltanto rumors, adesso si sono trasformati in certezza. Dopo il burrascoso epilogo della relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, caratterizzato da post, stories, continua intromissione dei fandom, interventi in room su Twitter e accuse reciproche, i due ex gieffini si sono incontrati e, con ogni probabilità, in questo momento si trovano insieme.

A lanciare per prima l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che su Instagram ha prima parlato di un presunto incontro, per poi darne conferma in seguito. Conferma che arriva anche da alcune evidenti “prove” sui social. Oriana e Daniele, infatti, si sono mostrati sui rispettivi profili mentre si allenano (senza comparire insieme) nella stessa palestra. Si tratta, dunque, di un dato di fatto incontrovertibile, che non può essere in alcun modo ricondotto ad una semplice coincidenza. La Marzoli, poi, in una Instagram story, ha postato un suo video di quando era nella Casa di Cinecittà ed esultava, con la didascalia “Quando arriva il suo like”. Un chiarissimo segnale che, evidentemente, testimonia senza tema di smentita il riavvicinamento con l’ex tronista di Uomini e Donne.

A questo punto l’ipotesi più accreditata è che i due ex gieffini, dopo essersene dette di ogni, vogliano provare a ricomporre la frattura che si è creata tra loro nell’ultima settimana. Questa volta, magari, evitando di spiattellare ogni cosa in pubblico, dandosi in sostanza in pasto ai fandom e all’implacabile macchina del gossip, alimentata proprio dalle loro azioni.