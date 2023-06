Continua ad essere avvolto da un velo di mistero l’attuale rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due ex vipponi si sono detti addio dopo una relazione durata circa quattro anni, poi il nuovo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip sembrava aver fatto scoccare nuovamente la scintilla, risvegliando sentimenti mai definitivamente sopiti.

Poche settimane dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex tronista di Uomini e Donne, in un’intervista a Casa Chi, aveva dichiarato: “Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno, ma tutto con calma”. Poi è arrivato il TikTok che i due hanno realizzato insieme davanti al Duomo di Milano, ma le notizie uscite in seguito lasciavano ipotizzare che si trattasse esclusivamente di un fuoco di paglia.

Il settimanale Chi, infatti, aveva svelato che Ivana aveva iniziato una nuova relazione con un imprenditore di nome Davide, mentre Luca era stato accostato ad un’altra ex gieffina, Nicole Murgia, con cui è apparso più volte insieme sui social. Entrambi i rumor non sono mai stati confermati dai diretti interessati. Poi, lo scorso 14 maggio, sul profilo Instagram di Onestini compare una foto di lui abbracciato alla Mrazova, con la didascalia “Unexpected surprise”. Da quella foto non ci sono stati più aggiornamenti, almeno fino a ieri. I due ex gieffini, infatti, hanno partecipato ad una sfilata di un atelier di abiti da sposa a Roma e, in seguito, avrebbero dormito nella stessa stanza d’albergo. O almeno, è quanto sostiene una follower di Deianira Marzano: “Ciao Deia, volevo dirti se noti i dettagli delle storie di Luca e Ivana, sembra che abbiano dormito… quindi dovrebbero essere tornati insieme”. Sarà vero?