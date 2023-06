Nicole Murgia è stata tirata suo malgrado in ballo nella burrascosa rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Il fandom della modella di origini venezuelane ha continuato ad inviarle dei video dell’ex tronista di Uomini e Donne e dell’attrice mentre erano nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Ci sono state diverse discussioni. E ve ne dico anche una. Ho preso un miliardo di parole per tutti i video che le avete mandato di Nicole come se io avessi fatto le peggio cose con lei al GF Vip. Quando vi dico in tutta onestà, non credo di aver mai fatto nulla. Ok, però lascio a voi il giudizio, visto che il Grande Fratello l’avete visto in diretta. Quindi vabbè. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che io dentro quella casa ho sempre e solo cercato di avere qualcosa con Oriana e non con le altre. E dai vabbè lasciamo stare questo che poi che sono discorsi che mi infastidiscono solo a parlarne. In ogni caso a me di follower o profili non mi importa. L’importante è che mi lasciano tranquillo. Perché se non mi lasciano tranquillo io non riesco a stare bene con un’altra persona. Adesso siamo stressati entrambi e abbiamo fatto tante litigate. Non c’è altro da dire, non voglio entrare in dettagli, la vita diventa difficile se esponi tutto”, le parole di Daniele.

Tra Oriana e Nicole, durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, si era instaurata una bella amicizia. Ma al momento, tra le due, i rapporti sembrerebbero essersi raffreddati. Sabato sera, durante una diretta su Instagram, la Marzoli ha notato che nella chat si faceva riferimento alla Murgia. Prendendo in mano lo smartphone, Giaele De Donà ha detto: “La Murgia… aspetto una sua chiamata da tre settimane”. “Però, poi, in diretta dice che le manchiamo”, ha aggiunto Edoardo Tavassi. A differenza dell’amica e del fidanzato, Micol Incorvaia ha preso le parti dell’attrice: “Posso essere l’unica a spezzare una lancia a favore di Nicole? Io la sento spessissimo, l’ho sentita fino al giorno prima di venire qui. No, davvero. Sempre”. Oriana, facendo del sarcasmo, ha invece detto: “Sì, anche io l’ho sentita tre giorni fa”. A quel punto, Micol ha aggiunto: “No, davvero. Non è per giocare, ma sempre. La gente non lo sa e ci tengo a ribadire questa cosa. Io ti ho sentita non soltanto due giorni fa ma anche oggi”.