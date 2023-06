Matteo Diamante, reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ex di Nikita Pelizon, è stato ospite di Turchese Baracchi nel programma radiofonico Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus. Nel corso dell’intervista, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha parlato anche della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

“Gli Oriele? Spero di non avere persone che poi mi vengono a minacciare sotto casa! Premesso che coltivo l’orticello di casa mia senza guardare quello degli altri. Però, analizzando quello che sta succedendo, un po’ dispiace. Ci sono sempre delle motivazioni dietro che chiaramente nessuno conosce. Il web vede solo la parte brutta di due persone che si fanno del male, litigano. Non sto dicendo che uno sbaglia o meno. Sicuramente, se si vuole tenere un rapporto, quando si litiga è meglio non esagerare sui social.

A meno che non ci sia qualcosa dietro, allora forse è più litigare sui social che litigare per i fatti propri. C’è da dire che io e Oriana non è che abbiamo avuto tutto questo gran rapporto, anti, ti dico la verità, non ci stiamo neanche tanto simpatici. Personalmente avevamo chiarito la cosa dentro la Casa, però poi mi è venuto il dubbio, siccome in teoria non c’era l’opzione che uno di noi tre doveva rimanere dentro, non vorrei che questa voleva far pace perché ‘almeno ho un amico in più’ e non la nomino. Ti vengono un po’ di dubbi lì vedendo anche fuori le cose che sono successe, le varie dinamiche. Detto questo, mi dispiace. Non me ne vogliate.

Ieri ero con Antonella e Edoardo. Quando sono stati insieme a Daniele sembrava quasi fosse colpa loro. Nikita è stata vicino a Daniele per sei mesi e poi è stata allontanata per ovvi motivi, perché Oriana le ha detto di stargli lontana. Lei l’ha un po’ patita questa cosa, perché Nikita quando ti vuole bene ti dà l’anima e il cuore. Ho letto su Twitter che Oriana è andata a casa di Antonino dopo la festa di Signorini, perciò avranno iniziato a litigare da lì. Antonella non c’entrava niente. Ho capito le la cosa fosse precedente. Io ero presente alla festa di Signorini, ma poi sono andato a casa. Sì, secondo me si risolve. Speriamo. Se due persone si vogliono veramente bene vanno oltre qualsiasi cosa. Ti posso garantire che mai come quest’anno, credo che sia dovuto anche alla durata, sette mesi, le persone si sono affezionate, accanite così tanto che i fandom comunque tante volte sono così esagerati che vanno a creare dei casini inutili. Devi essere bravo a gestirla, altrimenti non è facile”.