Questo weekend, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono state protagoniste a Forte dei Marmi in occasione dell’evento per la promozione della OMG Collection, capsule di abbigliamento e accessori realizzata dalle tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip in collaborazione con Mia Bag.

Nella giornata di ieri, era iniziata a circolare una voce circa una presunta litigata tra le tre ex vippone, dovuta nello specifico al malessere della modella di origini venezuelana causato dalla burrascosa rottura con Daniele Dal Moro. La “reina” avrebbe avuto uno sfogo per poi crollare in lacrime, circostanza che testimonia il malessere di cui è vittima dopo la fine della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne. La lite sarebbe poi rientrata, anche grazie alla comprensione che Micol e Giaele hanno mostrato nei confronti dell’amica.

Ieri sera, in una lunga diretta su Instagram, le tre ex vippone si sono scagliatate contro coloro i quali ritengono che quella tra le OMG sarebbe un’amicizia finta, portata avanti solo per scopi promozionali. “Buonanotte dalle finte amiche OMG”, le parole della De Donà. Poi, Micol, parlando con Edoardo Tavassi che era entrato nell’inquadratura, gli ha chiesto di spostarsi: “Ti puoi levare dalla nostra falsità? Grazie”. Frase che ha scatenato la risata della Marzoli. Poi Giaele ha aggiunto: “Noi siamo persone false, falsissime. Avevano ragione in Casa. Non sapete quanto siamo false. Ho fatto una fatica per sopportarle. Fare finta di ridere alle loro battute, non potete capire che lavoro!”. Micol ha quindi chiuso il discorso: “La cosa peggiore è fare finta di essere amiche”.