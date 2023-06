La burrascosa fine della storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a tenere banco sui social. La rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, diventata un vero e proprio drama mediatico, ha tenuto incollati agli smartphone migliaia di fan che, in particolare su Twitter, hanno seguito i continui botta e risposta a colpi di tweet, post e stories, tra la modella di origini venezuelane e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Le ultimissime rivelazioni della “reina” risalgono alla giornata di ieri, quando ha svelato nuovi retroscena sulla rottura in un nuovo capitolo di Mtmad: “Quando mi innamoro, lo faccio per davvero e nessuno deve dubitare che io provi dei sentimenti per Daniele. Non mi piace l’idea che lui segua tutte queste ragazze, non so cosa ci guadagna. Se lo si fa solo per infastidirmi, allora sì, ci si guadagna, ma si ottiene solo di ferirmi. Ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Lui pensa che io debba fare il primo passo, io non penso di doverlo fare. Sono entrata nella room di Twitter perché mi hanno ripreso in una foto mentre piangevo, distrutta. Cosa che, come sapete, non mi piace. E mentre continuavano a farmi domande ho detto che volevo rispetto per entrambi e che non dovevano taggarmi perché soffro davvero. Non volevo che prendessero le parti di uno o dell’altra, non mi interessa”.

Nel frattempo, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo retroscena che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Amedeo Venza ha svelato che un’ex vippona da poco tornata single sarebbe finita nel mirino di un calciatore del campionato di Serie A: “Ex vippona tornata da poco super single, super corteggiata da un calciatore di Serie A! Lui mette i like e poi li toglie. Si tratterebbe di uno straniero”. L’esperto di gossip non fa nomi, ma tutto lascia pensare che si tratti proprio di Oriana Marzoli.