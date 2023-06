Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà protagoniste di un’accesissima discussione. Stando all’indiscrezione lanciata dai colleghi di angolodellenotizie.com, le tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbero litigato a ridosso dell’evento in programma ieri sera a Forte dei Marmi per la promozione delle giacche realizzate in collaborazione con Mia Bag. Tutto sarebbe partito dalla modella di origini venezuelane, particolarmente nervosa negli ultimi giorni per la rottura con Daniele Dal Moro.

Micol e Giaele, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero provato a calmarla, poi Oriana sarebbe scoppiata in un pianto liberatorio. Se le voci venissero confermate, sarebbe l’ennesima dimostrazione del malessere della Marzoli dovuto all’inaspettato e burrascoso epilogo della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, diventato un vero e proprio caso mediatico.

Il litigio è rientrato grazie alla sensibilità di Micol e Giaele, che si sono messe nei suoi panni e l’hanno sostenuta nel momento di crisi.