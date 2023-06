Edoardo Tavassi come in “The Walking Dead”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raggiunto Forte dei Marmi, dove questa sera parteciperà, insieme a Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis all’evento di MiaBag per promuovere la OMG Collection, la prima capsule di abbigliamento e accessori realizzata dalle tre ex gieffine.

Oriana, Micol e Giaele hanno già raggiunto la località della Versilia, mentre Tavassi è appena arrivato alla stazione dei treni. Ma c’è un grosso problema: non ci sono taxi per portarlo all’albergo dove ad attenderlo c’è la fidanzata insieme agli altri ex vipponi.

“Sono arrivato alla stazione di Forte dei Marmi, ho bisogno di un taxi da tipo 20 minuti…”. Poi, Edoardo gira la videocamera dello smartphone e inquadra la strada desolatamente vuota, e di taxi neanche a parlarne. “Sembra un episodio di The Walking Dead! Ma che è?! Aiutooo!”. Poi, nella Instagram story successiva dice: “Se qualcuno vede questo video, vuol dire che non ce l’ho fatta!”.

Ci auguriamo che Micol abbia colto il grido d’aiuto del fidanzato e che organizzi un transfer per portarlo dalla stazione all’albergo. Salvate il soldato Tavassi!