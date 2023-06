La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è ufficialmente giunta al capolinea. Una relazione che già all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da un’enorme quantità di alti e bassi. L’ex tronista, infatti, proprio non riusciva a mandar giù il fatto che la modella venezuelana avesse inizialmente preferito Antonino Spinalbese a lui, e solo quando l’ex di Belen Rodriguez aveva chiuso il rapporto, i due erano riusciti ad avere, non senza difficoltà, una liaison. Poi, una volta terminato il reality, Oriana e Daniele hanno ufficializzato la loro relazione, durata, però, solo due mesi.

Poi la rottura improvvisa, di cui i reali motivi sono ancora sconosciuti. Dal Moro ha parlato del fatto che la Marzoli fosse interessata solo alla visibilità sui social. Oriana, invece, ha raccontato di essere davvero innamorata e di non aver alcuna intenzione di parlare male del suo ex fidanzato.

Il tweet (poi rimosso) di Oriana Marzoli

Nelle ultime ore, la “reina” ha pubblicato un nuovo tweet (poi rimosso dopo pochissimo tempo): “Non so più come chiederlo, ma non voglio essere più taggata in video con quella persona. Se mi taggate, levo il tag subito! Quindi sarà una perdita di tempo. Rispetto. Grazie”.

La replica di Daniele Dal Moro

Una richiesta che non è sfuggita a Daniele, che ha replicato in maniera piuttosto infastidita, rivelando al contempo nuovi dettagli sulla rottura: “Sono stato attaccato come sempre e dipinto come al solito una m*rda, quando vi ricordo che se siamo arrivati a questo punto di certo non è per colpa mia. Purtroppo sono arrivato ad una conclusione, e mi dispiace di dirlo solo su questo: le Orianistas hanno ragione… Voi volete la coppia a tutti i costi e mi offendete per cosa? Perché ho risposto a dei commenti su Instagram dopo che sono stato bloccato e cancellato ovunque? Volete che vi mando tutti i video che mi mandano da mesi in cui Oriana fa cose ben peggiori? Vi assicuro che fa male! Ma voi lo sapete come ci si sente guardando tutto quello che mi mandano su Oriana tutti i giorni? Lei ha fatto partire tutta questa m*rda, e io dovrei fare il primo passo?! Io voglio una ragazza che con le persone per lei importanti mi porta in alto, non che mi fa togliere il follow dopo cinqye minuti. Mi sono praticamente staccato dal mio fandom personale e sono sempre e solo stato con gli Oriele, perché leggere commenti di disappunto verso Oriana non mi sta bene. Il suo fandom personale usa dei modi e dei toni verso di me che sono agghiaccianti! Arrivano persino a creare storie IG false solo per infangarmi, ridicolizzandomi ogni giorno e deridendomi per la squalifica di cui sono loro gli artefici. Oggi tutti uniti per MiaBag, mi raccomando. Vi ho voluto bene e non mi dimenticherò mai di voi. Male non fare, paura non avere! Dani”.