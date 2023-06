Elettra Lamborghini è tornata con un nuovo album di inediti, Elettratron, disponibile da oggi, venerdì 2 giugno, in tutti i negozi e in digitale. Nella serata di ieri, c’è stata la presentazione, alla quale hanno partecipato anche molti volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi anche due dei personaggi più chiacchierati delle ultime ore: Oriana Marzoli, reduce dalla burrascosa fine della storia con Daniele Dal Moro, e Giulia Salemi, la quale, secondo i rumor che circolano sempre più insistenti, sarebbe nuovamente in crisi con Pierpaolo Pretelli.

La rottura tra la modella di origini venezuelane e l’ex tronista di Uomini e Donne continua a tenere banco sui social. Dopo i numerosissimi botta e risposta tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, avvenuti a colpi di post, stories e interventi in room su Twitter, ieri, dopo oltre 48 ore, si è avuta una sorta di tregua.

L’influncer italo-iraniana, invece, sarebbe nuovamente in crisi con il fidanzato. A sganciare la bomba è stato Alberto Dandolo su Dagospia, il quale ha parlato di Pretelli definendolo “ex signor Salemi”. A confermare l’indiscrezione è stato anche Alessandro Rosica tramite il suo profilo Instagram Investigatore social: “E niente, ragazzi. Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando, ma ad oggi la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui vi parlavo, poco rispetto. Io so che molti di voi ci rimarranno male, me compreso. Come sapete li supporto da molto tempo contro tutto e tutti. Adesso però tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra alla loro storia”.

Le parole di Elettra Lamborghini su Elettratron

Ieri, Oriana Marzoli e Giulia Salemi (Pierpaolo si trova, invece, a Barcellona) hanno partecipato alla serata in occasione dell’uscita di Elettratron, il nuovo album di Elettra Lamborghini. Proprio a proposito del nuovo album, la cantante ha dichiarato: “Sono emozionatissima, infatti ho un po’ paura! Questo è un disco iconico. Ho cercato di scegliere le hit più belle che ho potuto – ha dichiarato Elettra in un’intervista per Billboard Italia, riportata dai colleghi di Biccy.it –. Energico, perché è quello che vorrei arrivasse ad ogni persona che lo ascolta. Ma è anche un disco sofferto. Non sono una che lo dà a vedere, ma sono state giornate veramente intense in cui avrei voluto strapparmi i capelli. Succede che io vada in studio e non mi piace la mia voce, oppure non riesco a trovare la tonalità o non mi piace il beat. So che non si direbbe da fuori, ma ho anche tante insicurezze. Io sono una che vuole sempre controllare tutto, ma del tipo che avrei voluto produrmelo da sola! Non ti dico che sono compulsiva, ma anche in quei rari momenti in cui faccio le pulizie devo farle benissimo. Nella musica però mi rendo conto che non posso fare tutto io, anche se vorrei. Non sono una produttrice, quindi automaticamente mi devo rilassare e dire ‘ok, mi devo fidare delle persone’”.