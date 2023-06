Se da un lato la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si è rapidamente trasformata in una soap opera a puntate, continua a tenere costantemente banco sul web, soprattutto per via delle rispettive uscite pubbliche della modella venezuelana e dell’ex tronista di Uomini e Donne, dall’altro, un’altra delle coppie nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, preferisce mantenere un low profile e viversi la relazione lontano dal clamore mediatico e dai social (scelta saggia, visto ciò che sta accadendo con gli Oriele).

Stiamo parlando di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il videomaker romano e l’influencer di origini siciliane sono amatissimi, in particolare su Twitter, dove il loro nutrito fandom, gli Incorvassi, continua a seguirli con grande passione. I due ex gieffini, dopo la conclusione del Gf Vip, si sono resi protagonisti di innumerevoli siparietti, tanto che a molti hanno ricordato una versione moderna dei compianti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Le gag orchestrate da Edoardo con la partecipazione di Micol sono diventate un vero e proprio “must”, oltre che un appuntamento fisso per i tanti fan che seguono ogni loro mossa.

Tavassi: "Vorrei prendere un seno a Micol..."

L’ultimo siparietto, decisamente esilarante, ha visto come protagonista Tavassi che, approfittando del fatto che realizza video per interventi di chirurgia plastica, ha inscenato un colloquio con uno specialista perché voleva fare un regalo alla sua Micol. “Salve, volevo fare un regalino alla mia ragazza… E niente, volevo prenderle un seno!”. Dopo aver chiesto informazioni sui costi della protesi, Edoardo decide di prenderne una: “Sì sì, ne prendo una adesso, magari la mette al centro, magari ne vuole un’altra più in là…”.