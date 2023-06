Piccola disavventura per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’influencer campana ha raccontato di aver rischiato di perdere il treno perché nessun tassista lasciava salire in auto Gohan, il labrador retriever del fidanzato. Il cagnolone è adorabile, ma anche in compagnia dei due vipponi, è stato “respinto”. Lei, furiosa contro i tassisti, ha poi ringraziato l’unico che li ha accolti a bordo.

“Per fortuna siamo riusciti a prendere il taxi, perché dovete sapere che non tutti accettano i cani di grande taglia. Già stavamo perdendo il treno. Andrebbe proprio abolita la facoltà dei conducenti di rifiutare i cani”, ha detto Antonella Fiordelisi in una story su Instagram. L’ex vippona, infatti, ha spiegato che il labrador di Donnamaria non è stato ammesso perché, anche se animale domestico, non è di piccola taglia. Un’ingiustizia che l’ex schermitrice non si spiega.