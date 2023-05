Ieri sera c’è stata un’inaspettata (e non voluta) reunion tra Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon, che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei social. Le quattro ex protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, hanno partecipato al party di Novella2000, che si è svolto presso il Dazi di Milano.

A prendere parte all’evento sono stati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui appunto le quattro ex vippone. Oriana, Micol e Giaele sono apparse come sempre unitissime, segno dunque che la loro amicizia prosegue come meglio non potrebbe. Le tre ex gieffine hanno da poco lanciato la loro capsule di accessori, la OMG Collection (in collaborazione con MiaBag), che è già andata a ruba sugli store online.

Nel corso della serata, le tre amiche hanno avuto modo di incrociare anche Nikita Pelizon, con la quale i rapporti sono stati tutt’altro che idilliaci durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà. Da Novella2000 fanno sapere che seppur presenti allo stesso party, le OMG e l’influencer triestina non si sono mai mostrate insieme, segno che tra loro, evidentemente, il clima è ancora piuttosto teso.