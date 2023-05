Dopo la bomba sganciata nella giornata di ieri da Dagospia, arrivano ulteriori conferme circa una possibile rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A svelare alcuni retroscena è stato Alessandro Rosica attraverso il suo profilo Instagram Investigatore social: “E niente, ragazzi. Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando, ma ad oggi la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui vi parlavo, poco rispetto. Io so che molti di voi ci rimarranno male, me compreso. Come sapete li supporto da molto tempo contro tutto e tutti. Adesso però tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra alla loro storia”.

Lo scoop di Dagospia

Già nella giornata di ieri, Dagospia aveva lanciato lo scoop svelando che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “si sarebbero mollati”. Le voci circa una presunta crisi erano iniziate a circolare già durante la notte, quando molti fan si sarebbero accorti che i due erano a cena nello stesso ristorante ma seduti in tavoli differenti. Voci alimentate dalla segnalazione fatta da una “insider” a Deianira Marzano: la “talpa” in questione ha scritto all’influencer del gossip online, rivelando che i Prelemi “si sono incontrati per casualità nello stesso ristorante", che "non si sono sfiorati, lei era nera, lui faceva il piacione con tutti ed era allegro”.

Nel frattempo vige l’assoluto silenzio sui profili social dei diretti interessati, e nessuno dei due ha proferito parola riguardo la situazione.