Francesca Ferragni, sorella di Chiara, convola a nozze. Le pubblicazioni comparse sul sito del comune di Milano hanno confermato che la donna si sposerà con Riccardo Nicoletti il prossimo 9 settembre. Dopo il sì, il ricevimento proseguirà nel Castello di Rivalta, un incantevole borgo sui colli in provincia di Piacenza. Saranno le sorelle Chiara e Valentina a fare da damigelle a Francesca, mentre non sono ancora noti i nomi dei testimoni scelti dalla coppia.

Per il matrimonio con Riccardo, Francesca ha scelto una location da sogno. Si tratta del Castello di Rivalta, un imponente complesso fortificato situato, appunto, a Rivalta, frazione del comune di Gazzola, in provincia di Piacenza. E’ una sontuosa residenza signorile trasformata in struttura ricettiva di lusso, più volte scelta dai Reali d’Inghilterra per trascorrere le vacanze.

Riccardo Nicoletti aveva chiesto a Francesca Ferragni di sposarlo nel giorno del suo 33esimo compleanno. La coppia ha già un figlio, Edoardo, nato lo scorso giugno. La proposta di matrimonio, documentata ovviamente a mezzo social in pieno stile Ferragnez, era arrivata mentre lei spegneva le candeline di fronte ad amici e parenti. A distanza di meno di un anno dalla proposta, il 9 settembre arriverà il grande giorno.