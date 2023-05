Alessandro Cecchi Paone, ospite all’Isola Party insieme a Simone Antolini, ha fatto chiarezza a proposito dell’episodio raccontato da Cristopher Leoni, secondo il quale i due ex naufraghi avrebbero fatto sesso davanti al resto del gruppo, senza curarsi di “appartarsi”. Il giornalista nega questa ricostruzione, e sostiene che sia stato proprio Cristopher a spiarli nonostante la distanza cercata dalla coppia per poter godere di una certa intimità.

La versione dei fatti fornita da Cecchi Paone

“Era puro sesso notturno. Questa cosa è stata usata male. Non eravamo davanti a tutti ma spostati. Stavamo dall’altra parte della spiaggia alle quattro di mattina. Quindi gli occhi non erano indiscreti ma discreti, cioè sono venuti lì a guardarci. Cristopher è venuto a guardarci”. Una versione dei fatti che ridimensiona in maniera significativa quella fornita da Leoni.

Alessandro Cecchi Paone ha inoltre espresso il desiderio di sposare Simone Antolini: “Per poter garantire certezze economiche e materiali a Melissa, è necessario che noi ci si sposi”, ha spiegato a Pomeriggio 5. “L’idea è subito, il prima possibile, l’unione civile che è l’unica cosa che possiamo farei in Italia in quanto due maschi. Voglio sposarlo anche perché il giorno che ci sposeremo – e se non citate una mano, ci toccherà farlo all’estero – potrei avere il diritto, qualora lui volesse e la madre accettare, di adottare Melissa”.