Sabrina Salerno non ne più delle fake news sul suo conto. Nelle ultime ore, l’attrice ha voluto smentire, in particolare, una che riguarda il suo corpo. Per trent’anni, infatti, c’è chi ha messo costantemente in dubbio che il suo seno fosse naturale. Così ha deciso di rivolgersi ad un chirurgo plastico perché attestasse l’assenza di protesi.

Nel certificato rilasciato dal chirurgo e postato da Sabrina Salerno sul suo profilo Instagram si legge: “Vedo in data in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni. La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari”.

Sabrina Salerno mette a tacere le fake news sul suo conto

Sabrina Salerno ha messo dunque a tacere le malelingue che l’accusavano di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di essersi sottoposta ad un intervento per aumentare la taglia del seno: “Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi). Per completezza d’informazione vedi perizia chirurgo. Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di trent'anni”.