Dopo la notizia della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, un nuovo terremoto starebbe per colpire il mondo dei social. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, infatti, sarebbe nuovamente in crisi. Già nella notte, le fan dell’influencer italo-iraniana avevano notato che i Prelemi erano a cena nello stesso ristorante ma seduti in tavoli differenti. E ora è Dagospia a sganciare la bomba: “Pare si siano mollati”. Tra i due ex gieffini, già qualche mese fa, scoppia una crisi, poi rientrata, annunciata proprio da Giulia in apertura di una puntata del Grande Fratello Vip.

La bomba sganciata da Dagospia e le segnalazioni social

Dagospia ha lanciato lo scoop svelando che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati. Il sito diretto da Roberto D’Agostino descrive lo showman e influencer come “ex signor Salemi”. Le voci circa una presunta crisi erano iniziate a circolare già durante la notte, quando molti fan si sarebbero accorti che i due erano a cena nello stesso ristorante ma seduti in tavoli differenti. Voci alimentate dalla segnalazione fatta da una “insider” a Deianira Marzano: la “talpa” in questione ha scritto all’influencer del gossip online, rivelando che i Prelemi “si sono incontrati per casualità nello stesso ristorante", che "non si sono sfiorati, lei era nera, lui faceva il piacione con tutti ed era allegro”.

I video sui social

A sollevare ulteriormente i dubbi il fatto che un amico di Pierpaolo Pretelli, che era a cena con lui, ha cancellato una story. Si tratta di Gianpiero Colla, che questa mattina ha chiarito: “La gente lamenta che Pier abbia regalato rose in giro o che facesse il marpione. Assolutamente non è vero. Essendo il video fuorviante, l'ho tolto definitivamente”.

Tra i video della serata che circolano sui social ce n’è uno in particolare che potrebbe mettere a tacere le voci. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati visti camminare insieme mentre si dirigevano nella stessa direzione. Anche Gianpiero Colla ha pubblicato una story rompendo il silenzio sulle voci in merito al gossip: “Dimenticavo, c’era anche Giulia”. Nel frattempo vige l’assoluto silenzio sui profili social dei diretti interessati, e nessuno dei due ha proferito parola riguardo la situazione.