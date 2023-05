Non c’è pace per le coppie nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che tiene banco ormai da quasi 48 ore con schermaglie a colpi di post sui social, anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria starebbero attraversando un momento di crisi.

A lanciare l’indiscrezione è la pagina The Pipol, che su Instagram scrive: “La Fiordelisi, rispondendo ad una domanda di una follower, rivela: ‘Edoardo non è un tipo da festeggiamenti, quindi non festeggeremo i nostri sette mesi’. Poi, su Twitter, sgancia la bomba che preoccupare i Donnalisi, fan della coppia: ‘Mai elemosinare attenzioni’”.

Ma non solo. Poco dopo, sempre su Twitter, l’infuencer campana scrive: "Mi assenterò un po’. Non credo che faccia bene stare sempre qui”. Antonella e Edoardo sono realmente in crisi, oppure, come sottolineato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, si tratta di una “mossa per togliere l’hype agli Oriele”?