L’Oriele-drama entra sempre più nel vivo. Dopo le prime schermaglie a colpi di post sui social tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, seguite alla rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha replicato in maniera piccatissima ad un tweet dell’ex fidanzata.

“Oh… quanta pazienza sto avendo, quante bugie, quante cose che non si raccontano… Ed io in tanto continuo a non dire nulla. E così sarà. La gente che mi interessa sa come sono le cose veramente (che sono i miei amici, Italia-Spagna). Hanno letto e visto tutto. BASTA!”, le parole della modella venezuelana.

Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli: "Mi ha solo preso in giro"

Non si è fatta attendere la reazione di Daniele che, come sta accadendo ormai da qualche ora, si è sfogato pubblicando una story su Instagram per poi rimuoverla dopo pochi secondi: “Pensa quante bugie leggo io tutti i giorni e quante cose non dico… La verità è solo e soltanto che non te n’è mai fregato nulla. E come ho detto molte volte… io lo sapevo! Continua pure a pensare solo ed esclusivamente ai tuoi followers, perché l’unica cosa di cui ti importa nella vita sono i social network. Comunque sia basta, lasciamo perdere tutto. Mi dispiace solo perché non starò bene per una persona che mi ha solo preso in giro. Troverò un modo per farmela passare. Meno male che eri innamorata, Reina! Probabilmente solo su Mtmad. Ora, per favore, lasciatemi stare perché non sto bene, e non ho bisogno di mettermi a piangere per dimostrarlo. Grazie di tutto a tutti”.