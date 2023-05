Iniziano ad emergere i primi retroscena sulla rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Gli ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, entrambi in una room su Twitter e a distanza di 24 ore l’una dall’altro, hanno annunciato la fine della loro storia, mandando in tilt il fandom degli Oriele, che li ha sempre sostenuti sin da quando si è verificato un primo avvicinamento tra loro durante la permanenza nella Casa di Cinecittà.

Rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: il retroscena

La sensazione è che siamo solo all’inizio delle schermaglie tra la modella venezuelana e l’imprenditore veneto, che già si sono resi protagonisti di un botta e risposta a suon di post sui social. Nel frattempo, nelle ultime ore, l’influencer Deianira Marzano ha svelato alcuni retroscena sulla rottura tra Oriana e Daniele: “Ho parlato a lungo con Daniele e ho visto tutti i messaggi che sono intercorsi tra lui e Oriana. Li ha visti anche Amedeo Venza. Daniele in questa relazione ha dato davvero tanto, accompagnandola ovunque senza lasciarla sola. Per una delle ennesime discussioni stupide lei lo ha bloccato ovunque. Lui pensava fosse recuperabile, ma lei da un non nulla non ha più risposto a nessun messaggio, facendolo anche bloccare dalle amiche. Daniele le voleva bene ed è ferito pensando al bene che ha dato e a come è stato spesso sminuito, ferito dalle parole di lei. Daniele le ha inviato l’ultimo messaggio ieri alle 11, ma da un altro profilo perché lei l’ha bloccato. Ecco il testo: ‘Non so quello che provo, non so se è amore vero o qualcos’altro, ma io non posso stare così male. Non me lo posso permettere. Ti ho voluto bene veramente, non ti dimenticherò mai. Ciao Bebè’. Ma lei non ha risposto”.

Intanto, Oriana Marzoli ha scritto un nuovo tweet polemico: “Oh… quanta pazienza sto avendo, quante bugie, quante cose che non si raccontano… Ed io in tanto continuo a non dire nulla. E così sarà. La gente che mi interessa sa come sono le cose veramente (che sono i miei amici, Italia-Spagna). Hanno letto e visto tutto. BASTA!”.

Insomma, l’Oriele-drama è ancora lontano dalla conclusione…