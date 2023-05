Daniele Dal Moro rompe il silenzio dopo la rottura con Oriana Marzoli. Gli ultimi due giorni dell’ormai ex coppia sono stati segnati da litigi, partenze improvvise e lacrime della modella venezuelana, che in una room su Twitter ha chiesto singhiozzando di non inviarle più foto e video della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Perché è finita tra Oriana e Daniele

Daniele, ieri sera, è intervenuto in una room su Twitter, ed ha raccontato cos’è successo, partendo dalla segnalazione che arrivò ad Oriana, una delle prime cause scatenanti della lite: “Quella ragazza di cui parlate l'ho incontrata a Verona, ci conosciamo da anni, ci siamo incrociati e basta. Se vado fuori e c'è qualche ragazza non significa che ci voglio fare qualcosa. Voglio poter vivere una vita normale, se c'è una ragazza che è un'amica non vuol dire che io faccia lo scemo. Se volessi andare con le ragazze, non starei con Oriana”.

L’ex vippone ha continuato sottolineando di non essere stato in discoteca dopo il Gf Vip solo per accompagnare la Marzoli, non per altri motivi, come invece sostenevano alcuni fan. Poi la confessione sulla rottura: “Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi. Già non è facile mettere da parte quello che è successo al GF, già non è facile non litigare. Cercare di passare del tempo insieme per me e Oriana non è facile. Ho litigato anche con Oriana perché ultimamente non mi sono esposto sui social con lei. Io quando sono uscito ho sempre cercato di fare contenuti, foto, per voi, anche se non è nelle mie corde”.

Oriana furiosa per la reunion con i Donnalisi

Oriana Marzoli si è infuriata anche quando c’è stata la reunion di Daniele con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Non ci capiamo, abbiamo tante discussioni, litigate. L'ultima volta perché ho visto Antonella. Non è quello il motivo della rottura ma non ha agevolato. A Edoardo sono affezionato, la vita è mia e posso decidere come voglio. Erano a Verona e ci siamo visti. Mi ha detto che si è sentita umiliata. Queste sono le motivazioni, sono incomprensioni”.

Dal Moro desidera stare tranquillo, e nelle ultime settimane i fan degli Oriele non glielo hanno permesso: “Io ho cercato di fare il massimo, ho la coscienza a posto. Mi è passata la voglia di usarli i social, non guardo più Instagram, mi hanno bloccato Twitter, e sto sereno. L'altra sera ho avuto un attacco di panico, non è una bella vita. Tornare a stare male per una relazione o per un programma tv non ne ho voglia. Quando stai male davvero non importa più nulla. Non ho più nulla da dire. Non sto bene fisicamente, non sto bene mentalmente”.

Poi, Daniele ha concluso: "Ragazzi è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però comunque sia io vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere".