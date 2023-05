La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi procede a gonfie vele. L’influencer e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, reduci dall’esperienza al Grande Fratello Vip, sono stati ospiti di Turchese Baracchi nel corso del programma Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

L'avventura al Grande Fratello Vip

La sorella di Clizia, ovviamente, ha parlato della sua avventura nel reality show di Canale 5: “Il Grande Fratello mi ha regalato delle cose che non immaginavo minimamente. Quando Alfonso (Signorini, ndr) mi ha ricordato questa roba di Bridget Jones io ci ho ripensato perché l’avevo dimenticata. Ho detto ‘cavolo’! Io non ho fatto niente di quello che si aspettavano da me, e di quello che anche io mi aspettavo da me stessa. Ho capovolto completamente le sorti di quello che avevo idealizzato come GF. Ho trovato l’amore, cosa che mi riesce difficilissima già fuori dalla Casa, figurati dentro. In più, stringere questi legami forti con queste ragazze (Oriana e Giaele, ndr) che adesso sono le persone che sento di più in assoluto.

Per me sono due grandi conquiste, il fatto di aver legato così tanto con delle donne, di aver trovato l’amore, e soprattutto mi sono resa conto di aver fatto uin change totale della mia vita. Mia mamma quando mi ha vista mi ha detto ‘cavolo, sembri una donna, sei cresciuta’. Lei per tanti anni mi ha detto ‘Micol, devi tagliare il cordone, sei grande’. Io sono sempre stata la piccola di casa, la più viziata. Quando poi improvvisamente ha visto questo cambiamento non se l’aspettava”.

Poi, Micol Incorvaia ha poi smentito le voci su un presunto triangolo tra Luca Onestini, Nicole Murgia e Ivana Mrazova: “Con Nicole siamo in contatto, ora è impegnata sul set. Tra lei e Luca solo amicizia. Luca e Ivana sono fatti per stare insieme”.