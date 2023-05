Nicole Santinelli ha rotto il silenzio dopo la rottura con Carlo Alberto Mancini. L’ex tronista di Uomini e Donne, in un audio pubblicato su Instagram, ha svelato i motivi che l’hanno portata ad archiviare la relazione a distanza di solo due settimane dall’uscita dal dating show. Ad annunciare la fine della storia è stato l’ex corteggiatore, spiegando che la decisione era stata presa da lei.

Nicole Santinelli rompe il silenzio

In un audio pubblicato su Instagram, Nicole Santinelli ha spiegato perché ha deciso di lasciare Carlo Alberto Mancini: “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l'ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo io l'amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro. La mia scelta deriva dalle particolari emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa”.

L’ex tronista ha voluto annunciare la rottura di comune accordo, rispettando anche i suoi tempi. Carlo Alberto, invece, ha scelto di comunicarlo in una diretta Instagram solo mezz’ora dopo l’accaduto, non dandole il tempo di metabolizzare: “Dopo neanche 30 minuti che c'eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare tutto a voi. Piuttosto, visto la buona fede con la quale ci siamo lasciati, mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme, o perlomeno avere il tempo di metabolizzare la mia delusione. Arrivata alla consapevolezza che il mio sentimento non sarebbe cresciuto, ho preferito dire la verità facendo la cosa giusta per entrambi".

Invece, riguardo al rapporto con Andrea Foriglio, l’altro corteggiatore che Nicole non ha scelto, l’ex tronista ha dichiarato: “A proposito di futuro, in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo”.