A Uomini e Donne story è tempo di rivivere le scelte di due dei tronisti più amati dell’ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi.

Federico Nicotera ha deciso con chi uscire dal programma nella puntata dello scorso 16 marzo, dopo un percorso durato circa sei mesi: “Mi dispiace non aver capito subito chi sei – ha detto a Carola Carpanelli -, mi dispiace averti fatto del male, ma ho anche altro da dirti: sei tu la mia scelta”. Nonostante i contrasti vissuti dalla coppia durante la lunga conoscenza, la studentessa varesina non ha avuto alcuna esitazione a dire il suo “Sì” al tronista: “Io ti ho scelto ogni volta che sono rimasta”, ha risposto in lacrime.

Come da tradizione, una pioggia di petali rosa invade lo studio di Uomini e Donne. Federico e Carola si baciano si stringono in un abbraccio. Ma le sorprese per la neo coppia non sono finite: Prendetevi delle ferie perché il 2 aprile andrete in crociera”, le parole di Maria De Filippi.

Anche Lavinia Mauro ha avuto un lungo percorso sul trono. La ragazza è stata indecisa tra i due Alessio, Corvino e Campoli, scegliendo il primo: “Fin da quanto ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu”, ha detto la Marchesa al social media manager casertano per comunicargli che era lui la scelta. “Sono stati 7 mesi fatti di litigi e incomprensioni, tasselli mancati. Quando mi fu fatta una domanda, ho detto che da qui sarei uscito con una persona con cui mi sarei sentito fidanzato. Quindi, vuoi essere la mia fidanzata?”, ha concluso Alessio prima di far scattare il bacio.