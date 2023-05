E’ arrivata la risposta di Nikita Pelizon alla lettera di Matteo Diamante. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, reduce dalla fugace esperienza all’Isola dei Famosi, ha chiesto tempo al suo ex fidanzato sulle pagine del settimanale DiPiù.

Matteo era stato chiaro: “Dopo aver passato del tempo insieme nella casa del “Grande Fratello Vip”, è come se tra noi fosse tutto ricominciato, e ho una voglia matta di corteggiarti lentamente, tra regali e rose rosse, come si faceva una volta”. Nikita non si nasconde, ma ora non ha nessuna intenzione di affrettare le cose: “Matteo, che dire... Questa tue parole mi hanno emozionato, commosso, perché sai che sei una persona importante per me, dunque sì, vediamoci, prendiamoci cura l’una dell’altro, però questo non significa che siamo di nuovo fidanzati”.

Le parole di Nikita Pelizon

“Al momento quella parola mi spaventa – prosegue l’influencer triestina -, ma ho comunque il desiderio di averti accanto, di riprovarci senza mettere steccati, barriere al nostro rapporto. Viviamoci, continuiamo a fare quello che sentiamo, di cui abbiamo voglia, ma senza pressioni, perché non voglio avere la sensazione di sentirmi imprigionata in un rapporto”.

Nella lettera scritta a DiPiù, l’ex vippina dice di non voler commettere gli errori del passato: “In passato infatti, probabilmente per immaturità, abbiamo portato avanti un rapporto in modo troppo possessivo e vorrei che questa volta, con pazienza, costruissimo qualcosa di più maturo, di più concreto. Ma ho bisogno di tempo, non voglio sbagliare ancora”.

"Potresti essere tu l'amore vero?"

Poi conclude: “Sai bene che sono un po’ come Julia Roberts in quel film con Richard Gere... Se scappi, ti sposo: lei lasciava i suoi fidanzati a un passo dall’altare perché non sopportava l’idea di un legame ‘per sempre’, finché poi ha ceduto di fronte al vero amore... Insomma, chi lo sa, potresti essere tu quel vero amore? Il mio Richard Gere?”.