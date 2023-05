Nathaly Caldonazzo si sta dimostrando una delle protagoniste indiscusse de L’Isola dei Famosi. L’ex showgirl del Bagaglino è al centro di svariate discussioni in Honduras, prima tra tutte quella con Alessandro Cecchi Paone.

Nelle ultime ore, la naufraga ha avuto una pesantissima discussione con Andrea Lo Cicero L’ex vippona, infatti, ha accusato l’ex rugbista di essere una persona falsa. Dopo il litigio, la Caldonazzo ha anche lanciato un appello a Ilary Blasi, affinché venissero mostrati alcuni video.

Nathaly Caldonazzo contro Andrea Lo Cicero

Queste le parole di Nathaly riportate dai colleghi di Biccy.it: “Abbi il coraggio di dire quello che hai detto ieri. Diglielo in faccio quello che dici alle spalle. Dicevi che lui non è un vero vegano e che fa ridere i vegani. C’era presente Corinne! Vomito, posso vomitare? Che bugiardo che sei. Non ci posso credere. Sparlavi e dicevi ‘i vegani ridono se vedono Marco, perché lui mangia carne’. Sei il più falso della storia, ieri per venti minuti hai sparlato. Hai parlato male di Marco Mazzoli e ti devi vergognare. Io con i siculi falsi non parlo, parlo solo con i siculi signori, con i siculi bugiardi non parlo. Ma i veri siculi non sono come te, fidati.

Qui quando uno si gira ha le pugnalate alle spalle. Tu vuoi sminuire gli altri. Per fortuna c’erano le telecamere, così lunedì riderò. Ilary, ti prego, fai vedere i video in puntata. Io sono una soubrette che non si inc**a nessuno? Ascolta, io faccio teatro da trent’anni!”.