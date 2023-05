Angelina Mango è stata senza dubbio una delle protagoniste di Amici 22. L’ex allieva del talent di Canale 5, che ha vinto nella categoria canto, ha dimostrato di avere talento e versatilità tali da ricevere numerosi riconoscimenti: dal premio della critica a quello delle radio. Durante il suo percorso, sebbene si sia parlato in più di un’occasione di un’amicizia speciale con Wax, la cantante ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, nella quale, però, c’è qualcuno che occupa un posto speciale nel suo cuore: il fidanzato Antonio Cirigliano.

Il legame con Antonio Cirigliano

In un’intervista rilasciata al settimanale IoDonna, Angelina ha parlato in maniera più esplicita del legame con Antonio: “È stato importante per me ricevere il suo sostegno, mi ha dato la carica. È la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità”.

Nei mesi trascorsi nella scuola di Amici, Angelina Mango non ha mai portato la sua storia d’amore sotto i riflettori, probabilmente per evitare che il suo percorso televisivo non fosse invaso da quello privato. Sui social, nessuno dei due ha condiviso foto che li ritraessero insieme, se non durante qualche esibizione o evento.