L’Isola dei Famosi sta entrando sempre più nel vivo, e i naufraghi si lasciano andare sempre di più alle confidenze personali.

Marco Mazzoli, durante una chiacchierata con Cristina Scuccia, le ha chiesto se le piacciono le ragazze: "Stavo per farti la domanda… pensavo che ti piacessero le donne e non ci sarebbe niente di male”. L’ex suora ha spiegato al conduttore de Lo Zoo di 105 che non ama le etichette. Cristina ha poi rivelato di avere un forte desiderio di maternità ed ha parlato di un sogno fatto la notte prima.

Le parole di Cristina Scuccia

“Sono fidanzata, ho una persona che mi aspetta fuori. E come dici tu non ci sarebbe niente di male. Anche perché sono in una fase della mia vita in cui non voglio etichette. Siccome ne ho già avuta una bella grossa, adesso non le voglio di nessun tipo. Ora sono libera e felice e ho anche qualcuno. Ho una persona e c’era già prima de L’Isola. Poco prima che entrassi l’ho conosciuta. Ti dico solo che questa notte ho sognato un neonato. Però io quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un senso di maternità molto grande. La mia età? Ho 35 anni. E devo anche confessare una cosa. Quando guardo il mare penso a questa persona. Perché mi ha detto ‘quando vedrai il confine tra cielo e mare lì ci sono io in quel confine’. E quindi ogni volta che vedo questo confine penso a questa persona”.