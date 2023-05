Il clamoroso sfogo di Daniele Dal Moro contro gli Oriele ha prodotto la prima conseguenza. Infatti, il suo account Twitter, social network sul quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è scagliato contro i fan, è stato momentaneamente sospeso.

Il follow di troppo riportato ad Oriana Marzoli

La famigerata “ira veneta” dell’ex vippone, questa volta ha letteralmente travolto il fandom Oriele, che segue lui e la fidanzata Oriana Marzoli sin da quando i due hanno iniziato avvicinarsi durante la permanenza nella Casa di Cinecittà. La “bomba” è deflagrata per un follow di troppo: sembrerebbe, infatti, che i fan abbiano notato dei movimenti “sospetti” da parte dell’imprenditore veneto. Daniele avrebbe iniziato a seguire su Instagram una ragazza e avrebbe messo like ad alcune sue foto. Qualche membro del fandom avrebbe avvisato Oriana Marzoli dell’accaduto, generando la clamorosa “piazzata” social di Dal Moro. L’ex gieffino ha pubblicato su Twitter il messaggio arrivato alla modella di origini venezuelane, scagliandosi poi contro gli Oriele: “Il follow l’ho tolto perché (come sempre colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io… ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è, e sarà sempre, il male delle coppie".

Il clamoroso sfogo di Daniele Dal Moro

Incavolato nero, Daniele ha iniziato a sbroccare utilizzando termini piuttosto colorito. Uno sfogo durissimo che vi riportiamo integralmente di seguito: “La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca*ate!. Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters…L’unico che ha pagato sono io. E mo’ ve n’è andate a fare in c**o! Bye. Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi… Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! Intendevo dire che l’unica cosa che mi ha portato in tasca a livello mediatico ‘la coppia’ è stato farmi squalificare. So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte ‘sana’. Non credevo di dover dare delucidazioni in merito. i ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, ne delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un cazzo da nessuno. Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me!”, ha aggiunto per poi concludere, “In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che ca**o ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!