E’ proprio vero che l’amore non ha limiti. Lo sa bene Oriana Marzoli. La modella di origini venezuelane, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, è sbarcata 48 ore fa all’aeroporto internazionale di Capodichino (Napoli), dove è stata accolta da uno stuolo di fan adoranti.

L’ex vippona si trova in Campania, e più specificamente a Ischia, per realizzare un shooting della sua nuova linea di costumi da bagno, realizzata in collaborazione con il marchio Sontèn, di proprietà dell’ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani.

Weekend pagato a Venezia per Oriana e Daniele

I supporters di Oriana Marzoli, a dimostrazione dell’incredibile affetto che provano nei suoi confronti e in quelli del fidanzato, Daniele Dal Moro, le hanno regalato, tra le altre cose, un weekend romantico. “Questo è un weekend a Venezia, non c’è il giorno, è pagato. Decidete voi quando andarci. E’ un albergo a 5 stelle extralusso”, spiega una fan mentre consegna il box regalo alla “reina”.

Il gesto degli Oriele, però, ha fatto storcere il naso a diversi utenti su Twitter (in particolare ai fandom delle “nemiche” di Oriana), che hanno commentato in maniera negativa, ritenendo “eccessivo” il regalo. Non si sa esattamente quanto abbiano speso i fan di Oriana e Daniele, ma facendo un rapido giro su Booking, e osservando i prezzi per una notte in strutture di quel livello, ci si può fare sicuramente un’idea. I prezzi, infatti, vanno da un minimo di 500 euro a notte fino a più di 1.000 euro, toccando anche vette come 1.700 euro a notte. Insomma, il fandom dei due ex vipponi non ha badato a spese…