L’estate è ormai alle porte, ma in casa Mediaset già si pensa alla prossima stagione televisiva. Alfonso Signorini, in particolare, il prossimo settembre tornerà con il Grande Fratello, a caccia del riscatto dopo la bufera che si è abbattuta sul reality durante l’ultima edizione. La novità assoluta per il rilancio del programma, anzi, più che di una novità si tratta di un ritorno alle origini, è il passaggio alla versione “Nip”, con personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo e della televisione.

Alessandro Rosica, tramite il suo profilo Instagram Investigatore social, ha svelato che sarebbero già partiti i casting. “Il GF Nip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso sta cominciando a fare i casting…”, scrive Rosica, rivelando di fatto che la prossima edizione del Grande Fratello sta iniziando a prendere forma. Il conduttore e la sua squadra sarebbero dunque già al lavoro per i casting dei “Nip”, che andranno ad abitare la Casa più spiata d’Italia a partire da settembre 2023. In realtà, resta ancora in piedi la versione “mista”, con sconosciuti che potrebbero affiancare alcuni vipponi. Se uno dei problemi delle ultime edizioni del GF era lo scarsissimo appeal dei “Vip” (o presunti tali), ora si parla di pochi personaggi famosi, ma di “alto profilo”, nella Casa con i “Nip”.

Basterà questa nuova “formula” a garantire per portare una ventata di aria fresca nel reality show di Canale 5?