Soraia Allam Ceruti in lacrime dopo essere stata nuovamente accusata di aver provocato la rottura con Luca Salatino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato la sua verità sulla fine della relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma pare che gli utenti non la credano.

La versione di Luca Salatino

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista aveva raccontato la sua versione in merito alla fine della storia con Soraia: “Nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla. Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”.

Soraia Ceruti in lacrime

Ma, nonostante le parole dell’ex vippone, Soraia continua ad essere accusata, a suo dire ingiustamente, di aver tradito Luca, e di averlo usato solo per fama e visibilità. Accuse infamanti a cui lei ha risposto già in diverse occasioni, fino a scoppiare in lacrime. Sui social ha scelto di aprirsi ad un confronto con i followers, ma si è mostrata con il viso segnato dalle lacrime. E, di fronte alla domanda “Cosa ti fa soffrire di più”, ha risposto “La falsità”, risposta che a molti è sembrata proprio una frecciatina a Salatino. Soraia dice di sentirsi con la coscienza a posto rispondendo a chi parla di tradimento, e aggiunge di essere single perché “incapace dopo solo un mese di provare interesse per un’altra persona dopo essere stati davvero presi e innamorati”.

Un nuovo retroscena

Nel frattempo, nelle ultime ore, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno portato alla luce un nuovo retroscena. I due esperti di gossip non fanno i nomi, ma le iniziali “L e S”, sembrano non lasciare spazio ad interpretazioni. “Una coppia lasciatasi da poco continua a farsi la guerra! Dopo alcune dichiarazioni da parte di entrambi, mi giunge voce che lui avrebbe scritto a lei senza ricevere una risposta, ma addirittura le lo avrebbe bloccato ovunque. S. & L.”, ha scritto Venza. Indiscrezione confermata anche dalla Marzano: "Fonti certe dicono che una coppia, lui, lasciato da lei, ha continuato a scriverle insistentemente, finché lei non ha dovuto bloccarlo ovunque. La coppia è L. S.".