Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Il percorso dell’ingegnere romano a Uomini e Donne è stato senza dubbio uno dei più appassionanti delle ultime stagioni del dating show condotto da Maria De Filippi, e alla fine, dopo quasi sette mesi, l’ex tronista ha scelto di lasciare il programma con la studentessa varesina.

Nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice, rispondendo alle curiosità dei fan su Instagram, ha svelato cosa ha pensato di Federico la prima volta che si sono visti. “Ho pensato che fosse davvero bello, sono rimasta molto colpita, devo essere sincera”, ha raccontato Carole. Poi ha aggiunto: “Federico di persona è molto più bello che dalle foto, dai video e in tv. Il mio fidanzato è bellissimo”. La Carpanelli ha parlato anche di come sta andando la loro convivenza a Roma: “Mi trovo bene. La mia vita è cambiata radicalmente, però sto anche studiando, quindi non mi sto godendo totalmente la vita qua, perché avendo l’università sì, vado avanti e indietro”.

Di recente, i Nicotelli avevano festeggiato il primo mese insieme: “Ti sei fidata ed eccoti qui. Sei l’amore. +1”, era stata la dedica di Federico a Carola per l’occasione. Ospite a Verissimo, la coppia aveva parlato della loro vita dopo Uomini e Donne, e aveva annunciato la convivenza: “Viverci fuori è ancora più bello. Oggi conviviamo a Roma. Fantastichiamo sul futuro, ma vogliamo goderci il momento e la nostra età, non vogliamo fare passi troppo lunghi”.