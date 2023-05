Esplode la faida a colpi di tweet, che in queste ore stanno facendo mormorare gli aficionados del Grande Fratello Vip. Al centro della discussione ci sono Antonella Fiordelisi, il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa, Micol Incorvaia e sua madre Corinna Recca.

La ricostruzione sui social

Stando alla ricostruzione di alcuni utenti sui social, ma madre di Micol sarebbe intervenuta in un post a difesa della figlia, attaccata dai fan di Antonella e Edoardo Donnamaria. Da qui sarebbe nato l’ultimo tweet dell’influencer campana: “De rustica progenie, semper villana fuit”, tradotto dal latino “Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre un individuo rozzo”. Sebbene non faccia nomi, i fan sono sicuri che la frase sia rivolta alla famiglia della Incorvaia, la quale, però, al momento non ha commentato. A dire la sua anche Gianluca Benincasa, ex fidanzato della Fiordelisi, che ha commentato: “Lei che si venderebbe per una borsa di Hermes”. Ma proviamo a fare ordine.

La bordata di Antonella Fiordelisi

Interviene Gianluca Benincasa

Secondo la ricostruzione di alcuni utenti su Twitter, le bordate di Antonella sarebbero una conseguenza di un commento della signora Corinna Recca, madre di Micol, contro di lei. Sugli account social della famiglia Incorvaia tutto tace, almeno per ora. A intervenire sulla questione, però, è stato anche Gianluca Benincasa, ex della Fiordelisi: “Giudicano stirpe e famiglie persone che provengono da disastri genitoriali e che si vedono per una borsa di Hermes”.