Oriana Marzoli, dopo aver trascorso alcuni giorni a casa sua a Madrid, ha lasciato la Spagna per fare rientro in Italia. La modella di origini venezuelane è sbarcata a Napoli nel tardo pomeriggio di ieri e, nella giornata di domani, raggiungerà Ischia per il primo shooting della sua nuova capsule di costumi da bagno realizzata in collaborazione con il brand di proprietà di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne.

A questo punto, i fan si chiedono se Daniele Dal Moro, che si trova a Verona, raggiungerà la fidanzata nella splendida “Isola verde” per trascorrere con lei qualche giorno. Nel frattempo, come dicevamo in apertura, la “reina”, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, è atterrata nel tardo pomeriggio di ieri all’Aeroporto Internazionale di Capodichino. Ad attenderla all’uscita dallo scalo un nutrito gruppo di fan napoletane, che hanno l’hanno sommersa d’affetto. Ma non solo.

I supporters degli Oriele, infatti, hanno regalato ad Oriana e Daniele un weekend a loro scelta da trascorrere in un albergo a 5 stelle extralusso di Venezia, e un bracciale di una nota marca di gioielli, testimonianza dell’affetto che circonda i due ex vipponi e dell’indiscutibile calore partenopeo. Inoltre, sono stati raccolti fondi donati alla Croce Rossa per l'emergenza in Emilia Romagna. La Marzoli, ovviamente, è rimasta letteralmente spiazzata, ma allo stesso tempo entusiasta di ricevere il dono: “Nooo, veramente? A Venezia? Me l’aveva detto oggi di mia mamma: ‘Ti ricordi che avevi detto di andare con Dani a Venezia e non siamo ancora andati…’". Poi, l'ex gieffina ha condiviso uno dei video in una Instagram story con la didascalia: "Non ho parole. Grazie mille ragazzi, siete meravigliosi".

Poi, con la disponibilità che da sempre la contraddistingue, Oriana si è sottoposta ai selfie di rito e, prima di congedarsi dai fan, ha realizzato con loro un video nel quale invia il suo “iconico” saluto: un beso carino!