Prove di pace tra Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria? Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, era diventati grandissimi amici, e nulla lasciava presagire che una volta terminato il reality tra i due potesse improvvisamente calare il gelo. Ma di fatto, il pessimo rapporto tra le rispettive fidanzate, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, ha finito per inficiare l’amicizia tra i Donnavassi, che durante il reality show, erano praticamente inseparabili e trascorrevano insieme gran parte del tempo.

Le parole di Edoardo Tavassi su Edoardo Donnamaria

Un veloce faccia a faccia, stando a quanto riportato da alcuni testimoni oculari, c’è stato durante il party per celebrare la conclusione del Gf Vip. In seguito, Edoardo Tavassi ha parlato in due circostanze del rapporto con Edoardo Donnamaria. La prima a Casa Chi: “Edoardo ogni tanto mi manda dei messaggi: ‘guarda che bello questo momento’, mi manda dei video che io avevo dimenticato. Con Edoardo ogni tanto ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp, però non l’ho sentito”; e, di recente, nel corso di un’intervista a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus: “Con Edo ci sono scambi così. Lui sta Milano, io a Roma. Lui deve chiarire un po’ di cose, per il resto io sono una persona abbastanza buona. Mi hanno fatto di peggio nella vita. Però gli ho voluto bene e continuo a volergli bene. Ognuno di noi sbaglia, però ci commentiamo le storie, ogni tanto ci inviamo qualcosina su WhatsApp. C’è da parlare però”.

Ciò che emerge in maniera piuttosto chiara dalle parole di Tavassi, è che tra lui e Donnamaria la frattura è ancora evidente. Ma, nelle ultime ore, il fidanzato di Micol Incorvaia ha condiviso su Instagram una story di una scena “memorabile” avvenuta nella Casa: “Uhh, che carina la schiumetta…”, dice il fratello di Guendalina riferendosi all’acqua della pasta che sta bollendo. Poi immerge le dita e si ustiona, lanciando un urlo. Ad assistere alla scena anche il fidanzato di Antonella Fiordelisi, che “crepa” dalle risate.

La mossa social di Edoardo Tavassi

La mossa social di Tavassi potrebbe rappresentare un segnale propedeutico ad una possibile sepoltura dell’ascia di guerra con lo speaker radiofonico? Secondo l’interpretazione di alcuni utenti su Twitter sì o, quantomeno, è quello che in molti si augurano perché sperano che, fidanzate permettendo, i due possano tornare ad essere amici. Staremo a vedere…